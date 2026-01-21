Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським у Давосі

Президент США не оминув війну в Україні у своїй промові.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

Про це він сказав у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі.

Трамп згадав про зустріч із Зеленським, кажучи про свої зусилля з врегулювання російсько-української війни.

"Я працюю з президентом путіним, і він хоче укласти угоду. Я в це вірю. Я також працюю з президентом Зеленським, і я думаю, що він теж хоче укласти угоду. Сьогодні я зустрічаюся з ним", – сказав Трамп.

За словами Трампа, якби він залишився при владі у 2020 році, повномасштабного вторгнення рф не сталося б.

Трамп також критично оцінив сучасний розвиток Європи, зазначивши, що економічна політика на основі державних витрат, масової міграції та зеленого переходу рухає континент у "неправильному напрямку". Водночас він підкреслив, що США продовжують надавати масштабну допомогу Україні та НАТО, але не завжди отримують належну вдячність за це.

Особливу увагу президент приділив Гренландії, пояснивши стратегічну важливість острова між США, росією та Китаєм. Він пообіцяв, що Сполучені Штати не застосовуватимуть силу для його придбання, а лише домовляться дипломатично, нагадуючи історію захисту острова під час Другої світової війни.

Президент США Дональд Трамп також вирішив згадати долю Данії у Другій світовій війні серед аргументів, чому він вважає важливим контролювати Гренландію.

Як повідомляє "Європейська правда", Трамп заявив у промові на форумі, що "кожен союзник НАТО зобов'язаний бути спроможним захистити свою територію", і ніхто окрім США не може належно подбати про захист Гренландії.

"Ми – могутня держава, значно могутніша, ніж люди взагалі розуміють. Думаю, вони це з'ясували два тижні тому з Венесуелою", – сказав він.

"Ми побачили це під час Другої світової, коли Данія програла Німеччині після шести годин спротиву і була абсолютно неспроможна захистити ані себе, ані Гренландію… Ми відчували зобов'язання зробити це, відправити наші власні сили для утримання Гренландії, і утримали її, з великою ціною і витратами. У них не було шансу її отримати – а вони намагалися. Данія це знає", – додав президент.

Трамп продовжив, що США створили військові бази у Гренландії і "билися, щоб врятувати її для Данії, великий прекрасний шматок криги".

"А після війни, яку ми виграли, і дуже впевнено виграли – без нас ви б усі говорили німецькою і може трохи японською – після війни ми віддали Гренландію назад Данії. Це дурниця, що ми це зробили, але ми це зробили. Які вони тепер невдячні… А світ перед набагато більшими ризиками, ніж будь-коли – через ракети, ядерну зброю, через зброю, про яку я не можу навіть згадувати", – зазначив Трамп.

Він наголосив, що хоче контролю над Гренландією лише через її стратегічне розташування "задля нацбезпеки і міжнародної безпеки".

"Цей велетенський неубезпечений острів є фактично частиною Північної Америки, на північному фронтирі Західної півкулі – це наша територія. Тож це ключовий інтерес нацбезпеки для Америки… Тому американські президенти думали над купівлею Гренландії майже два століття", – сказав Трамп.

Він також заявив, що Данія буцімто нічого не вкладає у безпеку острова, зазначивши, що у 2019 році Данія анонсувала 200 млн доларів на цю мету, але "витратила менше 1% суми, і там немає і натяку на Данію".

Крім того, Трамп заявив про свою участь у врегулюванні міжнародних конфліктів, зокрема між Індією та Пакистаном, а також у спорах Вірменії та Азербайджану, зазначивши, що швидкість досягнення домовленостей вражала російського президента владіміра путіна.

Далі Трамп знову повернувся до теми Гренландії, заявивши, що хоче збудувати над островом "найвеличніший Золотий купол з усіх, які коли-небудь будували". За його словами, у разі ядерної війни ракети "пролетять прямо над центром цього шматка льоду", тому Гренландія потрібна США для розміщення такої системи.

Він додав, що ця оборонна інфраструктура також захищатиме Канаду, заявивши, що Канада "отримує від США багато безкоштовного" і що її прем'єр-міністр Марк Карні має бути за це вдячним.

Також Трамп окремо звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, закликавши його не приписувати собі заслуги у створенні технології "Золотого купола", оскільки, за словами Трампа, вона є американською.