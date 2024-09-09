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У серпні росія майже 500 разів застосувала заборонені боєприпаси, споряджені хімічними речовинами

09 вересня 2024, 15:55
У серпні росія майже 500 разів застосувала заборонені боєприпаси, споряджені хімічними речовинами
Із 15 лютого росія застосувала такі боєприпаси проти Сил оборони понад 4000 разів.
російська армія продовжує застосовувати проти Сил оборони заборонені до використання під час війни боєприпаси.
 
Про це повідомили у Генштабі.
 
"Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни. Також є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу", – йдеться у повідомленні.
 
За серпень подібних випадків зафіксовано 447. А загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня поточного року таких випадків нарахували 4035.
 
У Генштабі наголосили, що цим росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
Генштабвійна в Україніросія окупанти

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