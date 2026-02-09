Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У США обмежили доступ до розвідданих після перехопленої розмови – The Guardian

09 лютого 2026, 09:03
У США обмежили доступ до розвідданих після перехопленої розмови – The Guardian
Фото: UNSPLASH
2025 року Агентство національної безпеки США зафіксувало незвичайну розмову між іноземною розвідкою та особою, пов'язаною з оточенням президента.

США зафіксували незвичайну телефонну розмову іноземної розвідки з близькою до президента особою, що спричинило посилений контроль за поширенням даних усередині АНБ.

Про це повідомляє The Guardian.

2025 року Агентство національної безпеки США зафіксувало незвичайну розмову між іноземною розвідкою та особою, пов'язаною з оточенням президента.

Перші відомості про перехоплення надійшли адвокату інформатора, який передав їх директору національної розвідки. Замість того, щоб дозволити АНБ самостійно опрацьовувати дані, паперову копію секретної інформації було передано безпосередньо главі адміністрації.

Після отримання розвідданих директор національної розвідки ухвалила рішення обмежити поширення інформації всередині АНБ, доручивши співробітникам передавати документи винятково до свого офісу.

Спочатку вважалося, що розмова відбулася навесні 2025 року, проте пізніше адвокат уточнив, що особа, пов'язана з оточенням президента, не є державним службовцем або офіційним членом адміністрації.

Прессекретар директора національної розвідки заявив, що дії повністю відповідали статуту і законам, а публікації з політичним підтекстом не відображають реальний стан справ. За словами відомства, такі повідомлення не повинні підривати роботу АНБ та інших служб із забезпечення національної безпеки.

Випадок знову наголосив на важливості суворого контролю за секретною інформацією та дотримання юридичних процедур під час взаємодії розвідувальних структур із політичним оточенням.

Він показав, що навіть один телефонний дзвінок може викликати питання про поширення даних, відповідальність і перевірку осіб, залучених у контакти з іноземними розвідками.

СШАрозвідданіДональд Трамп

Останні матеріали

Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється