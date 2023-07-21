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У США відсутні претензії з боку американської сторони до обліку Україною військової техніки – Міноборони

21 липня 2023, 18:25
У США відсутні претензії з боку американської сторони до обліку Україною військової техніки – Міноборони
Фото з вільного доступу
В Україні все обліковано - артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов у відповідь на повідомлення ЗМІ стосовно можливих випадків розкрадання західної зброї, заявив, що інспекція США не має претензій до обліку Україною озброєння, яке їй надається.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Інспекція Сполучених Штатів по лінії матеріально-технічної допомоги засвідчила відсутність претензій з боку американської сторони до обліку Україною озброєння та військової техніки", - заявив Гаврилов.

При цьому він нагадав, що торік було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього озброєння та військової техніки (ОВТ) через логістику.

Також за допомогою партнерів уведено програми Logfas і "Каравай", які дозволяють по штрих-коду і QR-коду супроводжувати військову техніку до військової частини, а, в разі потреби, приїхати туди і побачити, що там є.

Нагадаємо, що CNN із посиланням на звіт генерального інспектора Пентагону заявило, що у перші місяці повномасштабної війни були випадки викрадення західного озброєння в Україні, однак зброю вдавалося знайти і вилучити.

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