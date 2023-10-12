Матеріали:
Теми:

У США відзначили фокус української влади на боротьбі з корупцією і закликали продовжувати – Reuters

12 жовтня 2023, 15:19
У США відзначили фокус української влади на боротьбі з корупцією і закликали продовжувати – Reuters
Джерело: .ukrinform
Міністерка фінансів каже, що економічна команда України розробила правильну політику та досягла значних результатів у складній ситуації.

Президента України Володимира Зеленського закликали зосередитися на боротьбі з корупцією та зміцненні державного управління. З такою пропозицією виступила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Про це пише Reuters.

За її словами, США продовжуватимуть надавати нашій державі економічну підтримку. Крім того, вони позитивно віднеслася до фокусу нашої влади, який зосереджений на боротьбі з корупцією та посиленні підзвітності й належного врядування. 

"Продовження вирішення цих складних питань буде ключовим для забезпечення майбутнього, на яке заслуговують українці", – зазначила Єллен.

Вона  також додала, що економічна команда України розробила правильну політику та досягла значних результатів у складній ситуації, посилаючись на виконання Києвом кредитної програми МВФ у розмірі 15,6 млрд доларів.

Крім того, програма МВФ, за її словами, була ключовою для забезпечення макростабільності та просування реформ, наголосивши, що продовження роботи над цими реформами буде необхідним для відбудови країни.

корупціяСШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Cуспільство
Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 16:35
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Політика
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 10:55
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Політика
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 23:16
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Політика
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 15:18
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Політика
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 12:50
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Політика
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 23:10
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Політика
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 15:41
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Cуспільство
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 11:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється