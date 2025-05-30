У США затримали співробітника Пентагону за спробу передати секрети іноземній країні

Водночас інформація про те, якій саме іноземній країні підозрюваний планував передати інформацію - не розкривається.

В Сполучених Штатах Америки (США) затримали працівника Розвідувального агентства Пентагону, який планував "злити" секретну інформацію через незгоду з "цінностями" адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє ABC News.

Згідно з даними Федеральної служби безпеки (ФСБ), розслідування проти 28-річного Натана Лаатша було розпочато ще в березні після отримання інформації про те, що він пропонував надати секретну інформацію іноземному уряду, оскільки "не погоджувався і не поділяв цінності цієї адміністрації". Водночас інформація про те, якій саме іноземній країні підозрюваний планував передати інформацію - не розкривається.

"Під час спілкування з таємним агентом ФБР, який видавав себе за посланця іноземної країни, Лаатш, як стверджується, протягом трьох днів записував секретну інформацію в блокнот на своєму столі, про що він повідомив агенту, що готовий надати", - додає ABC News.

Згідно з відеозаписами Лаатш ховав нотатки з секретною інформацією у шкарпетках. Інший працівник агентства стверджував, що підозрюваний складав сторінки з блокнота на дно своєї коробки для обіду.

Після цього ФБР провело операцію під час якої Лаатш погодився залишити секретну інформацію на флешці в призначеному місці в громадському парку в обмін на громадянство неназваної країни. Після цього його затримали "на гарячому".