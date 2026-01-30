У США "зависли" $250 млн на допомогу енергетиці України
30 січня 2026, 17:57
Shutterstock
Гроші виділяли ще за часів Байдена.
Україна досі не отримала сотень мільйонів доларів енергетичної допомоги, обіцяної США.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела у США та Україні.
Кошти, які оцінюють у 250 мільйонів доларів, мали бути використані для допомоги Україні в імпорті зрідженого природного газу й відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими ударами.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило Конгрес США про намір виділити хоча б частину цих коштів іще за часів адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Після того як USAID було фактично закрите з приходом Дональда Трампа до влади, частина коштів опинилась у бюрократичній тяганині.
Деякі посадовці виступили за те, щоб Державний департамент США, який зараз контролює те, що залишилося від USAID, виділив ці кошти, зазначили джерела. Інші пропонували залучити Корпорацію розвитку фінансів.
За даними Reuters, затримка схоже, є результатом бюрократичної плутанини й внутрішньої боротьби, а не спробою здійснити тиск на Україну.
Один зі співрозмовників агентства зазначив, що на Капітолійському пагорбі знають про заморожені кошти й шукають додаткової інформації. Київ також у курсі, але побоюється, що порушення цього питання може призвести до дипломатичних непорозумінь.
Представник Корпорації розвитку фінансів заявив, що агентство "працює в тісній співпраці з усіма партнерами, щоб підтримати зусилля України з відновлення й сприяти спільній економічній безпеці та процвітанню для США й України".
Тим часом Офіс управління та бюджету Білого дому зауважив, що коштами, які виділяли на енергетичну допомогу Україні раніше, зловживали в минулому.
"Підтримка енергетичного сектору України адміністрацією Байдена була катастрофою. У нас є звіт генерального інспектора USAID, який показує, як підрядники в Україні, ймовірно, втратили енергетичних продуктів на мільйони через відсутність нагляду, корупцію, крадіжки тощо", — зазначив представник Офісу.