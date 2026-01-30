У США "зависли" $250 млн на допомогу енергетиці України

Гроші виділяли ще за часів Байдена.

Україна досі не отримала сотень мільйонів доларів енергетичної допомоги, обіцяної США.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела у США та Україні.

Кошти, які оцінюють у 250 мільйонів доларів, мали бути використані для допомоги Україні в імпорті зрідженого природного газу й відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими ударами.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило Конгрес США про намір виділити хоча б частину цих коштів іще за часів адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Після того як USAID було фактично закрите з приходом Дональда Трампа до влади, частина коштів опинилась у бюрократичній тяганині.