У США знайшли величезне родовище цінного металу

21 серпня 2025, 13:31
Фото: flickr
Йдеться про поклади білого золота
Під озером Солтон-Сі в Південній Каліфорнії (США) виявили одне з найбільших у світі відомих родовищ літію, який оцінюється приблизно в 540 млрд доларів. Як зазначили дослідники з Каліфорнійського університету, підземні геотермальні розсоли містять достатню кількість літію для виробництва акумуляторів для близько 382 млн електромобілів.
 
Про це пише Indian Defence Review.
 
Солон-Сі є внутрішнім озером в окрузі Імперіал, яке поступово висихає. Воно відоме своїм геотермальним потенціалом, але нові дослідження свідчать про те, що його ресурси набагато більші, ніж раніше вважали вчені. 
 
За словами професора геохімії Майкла Маккіббена, який працював над дослідженням, це родовище є "одним з найбільших родовищ літієвої ропи у світі".
 
"Це може зробити Сполучені Штати повністю самодостатніми в літію і припинити його імпорт через Китай", - наголосив дослідник.
 
Водночас губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом вказав на стратегічне значення цього родовища та назвав Солон-Сі "Саудівською Аравією літію".
 
У виданні додали, що округ Імперіал є одним з найбідніших регіонів Каліфорнії з високим рівнем безробіття та обмеженою економічною діяльністю поза сільським господарством. Тому через знахідку літію чиновники назвали цей район "Літієвою долиною", аби привабити великих виробників електромобілів та акумуляторів. 
 
"Місцеві лідери оцінюють, що виробництво літію може приносити мільярди доларів щорічного доходу. За даними Каліфорнійської енергетичної комісії, щорічний обсяг виробництва може досягти ринкової вартості 257 мільярдів доларів, при цьому 80% місцевих податкових надходжень від літію будуть спрямовані на розвиток громади. Прихильники вважають це унікальною можливістю для трансформації економіки округу та створення тисяч кваліфікованих робочих місць", - зауважують у матеріалі.
 
Водночас Міністерство енергетики США, яке провело моделювання, попередило, що поповнення запасів літію в резервуарі відбувається повільно. Експерти прогнозують, що починаючи з 2024 року видобуток може знизитися з 0,8 кілограма на секунду до 0,3 кілограма на секунду протягом 30 років.
 
"Що стосується екологічного аспекту, то в тому ж дослідженні не було виявлено доказів наявності стійких органічних забруднювачів або гостро токсичних хімічних речовин у сучасних методах видобутку. Сейсмічний ризик від геотермальної діяльності залишається порівнянним з навколишнім регіоном, навіть після десятиліть виробництва енергії", - підсумували у виданні. 
