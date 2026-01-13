У Трампа прокоментували останній балістичний удар рф по Львівщині

Брюс закликала Україну, росію та Європу "покласти край цьому кошмару".

Останній удар балістичною ракетою середньої дії "Орєшнік", здатною нести ядерні боєзаряди, по Львівській області поблизу кордону ЄС та НАТО — це чергова небезпечна та незрозуміла ескалація, заявила заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс, слова якої цитує "Радіо Свобода".

За її словами, Україна та росія повинні шукати шлях до деескалації, зважаючи на ті зусилля, які для цього докладає американський президент Дональд Трамп, намагаючись припинити війну шляхом переговорів.

Та замість того, щоб працювати над мирним врегулюванням, рф створює ризик розширення та посилення війни.

"Ми засуджуємо постійні атаки росії на енергетичні об’єкти України та іншу цивільну інфраструктуру, що посилюються. Ці напади є глузуванням зі справи миру, яка має першорядне значення для світу і президента Трампа", — зауважила Брюс, закликавши Україну, рф та ЄС до серйозного прагнення миру, додаючи, що вони повинні "покласти край цьому кошмару".

Львів у ніч проти п’ятниці, 9 січня, під час комбінованого російського обстрілу вперше в історії зазнав удару балістичною ракетою.