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У ЄС сьогодні продовжать обговорення обмежень щодо імпорту з України – Politico

08 квітня 2024, 12:33
У ЄС сьогодні продовжать обговорення обмежень щодо імпорту з України – Politico
Фото: Укрінформ
Обмеження можуть бути поганими не лише для України, а й для громадян ЄС, які зіткнуться з вищими цінами на продукти.

У Євросоюзі сьогодні продовжать обговорення обмежень щодо українського аграрного імпорту – після того як Польща і Франція вирішили, що останніх домовленостей недостатньо.

Про це пише  Politico.

Точка зору Єровради практично збігається з позицією Європарламенту – країни погоджуються з жорсткішими обмеженнями. Минулого місяця Європарламент ухвалив ініціативу Європейської народної партії, яка позиціонує себе як проукраїнську, щодо посилення обмежень на імпорт та розширення їх на більшу кількість продуктів, зокрема зерно.

Це перемога для потужного фермерського лобі Copa-Cogeca, яке переконало законодавців частково відмовитися від лібералізації торгівлі з Україною. 

"Але хоча результат чудовий для лобістської групи та її членів, він поганий не лише для України, яка залежить від доходів від експорту сільськогосподарської продукції, а й для громадян ЄС, які зіткнуться з вищими цінами на продукти харчування через меншу конкуренцію та пропозицію", – зазначили журналісти.

Єдиної позиції в Європарламенті досі немає. Дві його найбільші групи – Європейська народна партія і Соціалісти і демократи, готові на додаткові обмеження, а інші, включно з Renew Europe і Greens, хочуть дотримуватися початкового компромісу.

імпортЄвропейський союзвійна в Україніросія окупанти

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