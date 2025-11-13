Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У ЄС вперше зробили заяву про корупційний скандал в Україні

13 листопада 2025, 12:10
У ЄС вперше зробили заяву про корупційний скандал в Україні
Каллас Естонія
Важливо, щоб Київ поставився до нього серйозно, заявила Кая Каллас.
Корупційний скандал в українській енергетиці "надзвичайно прикрий", і важливо, щоб Київ поставився до нього серйозно.
 
Про це заявила високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Reuters.
 
"Вони діють дуже наполегливо. Корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову", – сказала Каллас у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" в Канаді.
 
За її словами, дуже важливо, щоб українська влада справді продовжувала боротьбу з корупцією дуже швидко та поставилися до цього дуже серйозно.
