ПОЛІТИКА

У ЄС заявили про ризик економічної "точки неповернення" для росії

05 лютого 2026, 15:58
У ЄС заявили про ризик економічної
Фото: EPA / UPG
Воєнні витрати дедалі сильніше тиснуть на економіку рф.

Економіка росії може наблизитися до "точки неповернення" упродовж 2026 року через надмірний перекос на користь воєнного виробництва за рахунок цивільного сектору.

Про це заявив спеціальний посланець Європейського Союзу з питань санкцій Девід О’Салліван в інтерв’ю The Guardian

"У 2026 році ми можемо дійти до точки, коли все це стане нестійким, оскільки значна частина російської економіки була спотворена через розбудову військової економіки за рахунок цивільної економіки. Я думаю, що порушувати закони економічної гравітації можна лише певний час", – сказав О’Салліван.

Він визнав, що санкції - "не панацея", і вони завжди стикатимуться з обходом, однак після чотирьох років війни він упевнений, що обмеження працюють. 

"Я налаштований доволі оптимістично. Вважаю, що санкції справді суттєво вдарили по російській економіці", – цитує видання дипломата.

Заяви пролунали на тлі посилених російських атак по енергетичній інфраструктурі України під час суворої зими. За даними української сторони, минулого місяця росія змогла запустити вдвічі більше дронів і ракет, ніж у січні 2025 року. 

Водночас воєнні витрати дедалі сильніше тиснуть на економіку рф. Зокрема, скорочуються нафтові доходи, зростає інфляція, а високі процентні ставки ускладнюють кредитування цивільних галузей. У ЄС вважають, що така ситуація свідчить про зростання напруження в економічній системі росії.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни Євросоюз запровадив 19 пакетів санкцій проти росії щодо понад 2 700 осіб і компаній та зупинив торгівлю у великих секторах, включаючи енергетику, авіацію, ІТ, предмети розкоші та споживчі товари, діаманти та золото. Одним із пріоритетів залишається обмеження доступу рф до західних технологій і компонентів, які можуть використовуватися у виробництві озброєнь.

