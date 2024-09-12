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У Європі Google потрапив під розслідування через систему штучного інтелекту і збір даних

12 вересня 2024, 15:07
У Європі Google потрапив під розслідування через систему штучного інтелекту і збір даних
Фото: reuters
Комісія із захисту даних Ірландії перевірить, чи компанія належним чином оцінила, "як і чи може збір особистих даних європейців для розробки однієї з моделей ШІ загрожувати правам і свободам"..
Ірландський орган із захисту конфіденційності розпочав розслідування щодо однієї із систем штучного інтелекту Google. Це стало новим кроком у загостренні боротьби європейських регуляторів із технологічними компаніями щодо розробки нових технологій.
 
Про це пише Politico.
 
Комісія із захисту даних Ірландії заявила, що Google, можливо, не оцінив, "як і чи може збір особистих даних європейців для розробки однієї з моделей ШІ загрожувати основноположним правам і свободам".
 
Потенційне порушення основних правил Європейського союзу щодо конфіденційності ‒ Загального регламенту захисту даних (GDPR) ‒ може призвести до штрафу у розмірі кількох мільйонів євро, загалом до 4% від річного світового доходу Google.
 
Розслідування проводиться на тлі посилення європейськими регуляторами заходів проти розробки технологічними компаніями систем штучного інтелекту через проблеми із захистом даних.
 
Ірландський орган, який наглядає за багатьма великими технологічними компаніями, які мають свої штаб-квартири в ЄС, торік наказав X, Meta та Google відкласти навчання зі штучного інтелекту та припинити використання низки загальнодоступних даних європейців, зокрема дописів.
 
Раніше цього місяця X після судового розгляду погодився припинити використання публікацій європейських користувачів, зібраних без їхньої згоди. У червні Meta оголосила, що призупинила свій план зі збору публікацій і фотографій європейців через занепокоєння регуляторів. Пізніше у компанії заявили, що не буде випускати один із своїх нових продуктів ШІ, посилаючись на “непередбачувані” правила блоку.
 
Минулого року Google також відклав запуск свого генеративного чат-боту AI Gemini, раніше відомого як Bard. Ірландська влада зараз ретельно вивчає Pathways Language Model 2 (PaLM 2) ‒ модель, що використовується для створення тексту різними мовами та кодом.

 

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