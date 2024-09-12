У Європі Google потрапив під розслідування через систему штучного інтелекту і збір даних

Комісія із захисту даних Ірландії перевірить, чи компанія належним чином оцінила, "як і чи може збір особистих даних європейців для розробки однієї з моделей ШІ загрожувати правам і свободам"..

Ірландський орган із захисту конфіденційності розпочав розслідування щодо однієї із систем штучного інтелекту Google. Це стало новим кроком у загостренні боротьби європейських регуляторів із технологічними компаніями щодо розробки нових технологій.

Комісія із захисту даних Ірландії заявила, що Google, можливо, не оцінив, "як і чи може збір особистих даних європейців для розробки однієї з моделей ШІ загрожувати основноположним правам і свободам".

Потенційне порушення основних правил Європейського союзу щодо конфіденційності ‒ Загального регламенту захисту даних (GDPR) ‒ може призвести до штрафу у розмірі кількох мільйонів євро, загалом до 4% від річного світового доходу Google.

Розслідування проводиться на тлі посилення європейськими регуляторами заходів проти розробки технологічними компаніями систем штучного інтелекту через проблеми із захистом даних.