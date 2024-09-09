У Європі розгорнули винищувачі після падіння російських дронів на території НАТО – The Telegraph

Зокрема у НАТО засуджують порушення рф повітряного простору Румунії.

російські дрони порушили повітряний простір двох країн-членів НАТО, а саме Латвії та Румунії. Після чого обидві країни надіслали початкові звіти про інцидент своїм союзникам по НАТО, а також було розпочато детальніше розслідування.

Про це пише The Telegraph.

Відомо, що один з безпілотників залетів до Румунії в неділю під час нічної атаки на Україну, а інший впав на сході Латвії. У Бухаресті вирішили відправити винищувачі F-16 для моніторингу неба та розіслати текстові повідомлення жителям двох східних регіонів.

"Ця ситуація є підтвердженням того, що нам необхідно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, в тому числі розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби, щоб обмежити діяльність БПЛА різного призначення", - зауважила міністр оборони Латвії Андреа Спрудс.