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У Європі розгорнули винищувачі після падіння російських дронів на території НАТО – The Telegraph

09 вересня 2024, 16:53
У Європі розгорнули винищувачі після падіння російських дронів на території НАТО – The Telegraph
Зокрема у НАТО засуджують порушення рф повітряного простору Румунії.
російські дрони порушили повітряний простір двох країн-членів НАТО, а саме Латвії та Румунії. Після чого обидві країни надіслали початкові звіти про інцидент своїм союзникам по НАТО, а також було розпочато детальніше розслідування.
 
Про це пише The Telegraph. 
 
Відомо, що один з безпілотників залетів до Румунії в неділю під час нічної атаки на Україну, а інший впав на сході Латвії. У Бухаресті вирішили відправити винищувачі F-16 для моніторингу неба та розіслати текстові повідомлення жителям двох східних регіонів. 
 
"Ця ситуація є підтвердженням того, що нам необхідно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, в тому числі розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби, щоб обмежити діяльність БПЛА різного призначення", - зауважила міністр оборони Латвії Андреа Спрудс.
 
Водночас на такий інцидент відреагував і президент країни Едгар Рінкевичс:
 
"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні реагувати на них колективно".
 
Своєю чергою заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що жоден з випадків не був визнаний достатньо значним, аби викликати будь-яку колективну реакцію НАТО, серед якої положення про взаємну оборону, передбачене статтею 5 Статуту, яка означає, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх. 
 
"НАТО засуджує нічне вторгнення росії у повітряний простір Румунії. Хоча у нас немає інформації про навмисний напад РФ на членів Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", - підкреслив він.

 

НАТОвійна в Українівинищувач f-16росія окупанти

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