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Удар по штабу в Севастополі. Ліквідовано командувача Чорноморського флоту рф адмірала Соколова та ще 33 офіцерів – ССО

25 вересня 2023, 18:05
Удар по штабу в Севастополі. Ліквідовано командувача Чорноморського флоту рф адмірала Соколова та ще 33 офіцерів – ССО
Фото: podrobnosti.ua
Ще 105 окупантів поранено.

Унаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту росії в Севастополі 22 вересня було ліквідовано 34 російські офіцери.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій України.

За їхніми даними, серед загиблих – командувач ЧФ рф Віктор Соколов. Ще 105 окупантів поранили.

Будівлю штабу неможливо відновити. Сьогодні Telegram-канал "Крымский ветер" повідомляв про вибухи у районі зруйнованої будівлі, окупаційна влада підтвердила, що будівлю демонтують.

У ССО також оновили дані щодо втрат окупантів під час знищення десантного корабля "Мінск" на судноремонтному заводі 13 вересня. За останньою інформацією, корабель готували до виходу на бойове чергування і особовий склад був повністю на борту.

"Безповоротні втрати склали 62 окупанти", – ідеться в повідомленні.

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