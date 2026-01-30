Удари росії загрожують ядерній безпеці України
30 січня 2026, 16:09
Фото: dpa
МАГАТЕ скликає екстрене засідання.
Україна стикається з серйозними новими ризиками для ядерної безпеки в результаті російських ударів, спрямованих на пошкодження енергомережі, що позбавляє три діючі атомні електростанції стабільного електропостачання.
Про це пише Bloomberg.
Дипломати скликали екстрене засідання Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні, щоб обговорити вплив атак Кремля на критично важливу інфраструктуру, необхідну для підтримки роботи українських реакторів. Місяці ударів не лише залишили мільйони людей взимку без постійного електропостачання та опалення, але й підвищили ризик ядерної аварії.
Це пояснюється тим, що ядерна генерація, на відміну від електростанцій, що працюють на викопному паливі чи відновлюваних джерелах енергії, потребує постійного потоку електроенергії для підтримки роботи систем безпеки. Без неї існує ризик перегріву палива всередині активної зони реактора, що потенційно може призвести до небезпечного викиду радіації.
"Ми маємо серйозне занепокоєння щодо значних і зростаючих ризиків для ядерної безпеки, пов’язаних з атомними електростанціями в Україні", – заявив посол Нідерландів при МАГАТЕ Пітер Потман, який вимагав скликання позачергового засідання ради директорів агентства.
Він сказав, що перспектива ядерної аварії "на межі того, щоб стати реальністю". Європейські країни вимагають від МАГАТЕ надати детальну оцінку вразливості України до наступного місяця. Спостерігачі, які знаходяться в Україні, зараз інспектують критично важливі підстанції, необхідні для передачі електроенергії.
"Будь-яке пошкодження цієї інфраструктури підриває ядерну безпеку і цього необхідно уникати. Слід докласти всіх зусиль для забезпечення постійної доступності та безпеки зовнішнього електропостачання", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Підстанції підтримують стабільність, регулюючи передачу високої напруги в мережі. Хоча в Україні їх тисячі, на кону стоять 10 важливих вузлів, пов'язаних з атомними реакторами. Їхнє знищення може занурити країну в темряву і спровокувати радіологічну аварію.