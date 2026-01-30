Удари росії загрожують ядерній безпеці України

МАГАТЕ скликає екстрене засідання.

Україна стикається з серйозними новими ризиками для ядерної безпеки в результаті російських ударів, спрямованих на пошкодження енергомережі, що позбавляє три діючі атомні електростанції стабільного електропостачання.

Дипломати скликали екстрене засідання Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні, щоб обговорити вплив атак Кремля на критично важливу інфраструктуру, необхідну для підтримки роботи українських реакторів. Місяці ударів не лише залишили мільйони людей взимку без постійного електропостачання та опалення, але й підвищили ризик ядерної аварії.

Це пояснюється тим, що ядерна генерація, на відміну від електростанцій, що працюють на викопному паливі чи відновлюваних джерелах енергії, потребує постійного потоку електроенергії для підтримки роботи систем безпеки. Без неї існує ризик перегріву палива всередині активної зони реактора, що потенційно може призвести до небезпечного викиду радіації.