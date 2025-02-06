Угорщина може вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я

Міністр, відповідальний за офіс прем'єр-міністра Угорщини, Гергей Гуляш, заявив, що якщо найпотужніші країни світу вирішують вийти з ВООЗ, то Угорщина може наслідувати їхній приклад.

Офіс угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив, що країна розглядає можливість виходу зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Цей крок став темою обговорення після того, як США і Аргентина ухвалили подібне рішення.

Про це заявив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергей Гуяш, цитує Politico.

Міністр, відповідальний за офіс прем'єр-міністра Угорщини, Гергей Гуляш, заявив, що якщо найпотужніші країни світу вирішують вийти з ВООЗ, то Угорщина може наслідувати їхній приклад. "Ми повинні розглянути це питання обережно, хоча рішення ще не ухвалене", – додав він.

Тим часом, в росії віце-спікер парламенту Петро Толстой висловив підтримку виходу з організації, заявивши, що діяльність ВООЗ в країні повинна бути ретельно розслідувана, і на час розслідування членство росії в організації має бути призупинено.

Ці заяви відбуваються на фоні критики ВООЗ за її реакцію на пандемію COVID-19 і підозри у надмірному впливі Китаю на діяльність організації. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус категорично відкинув ці звинувачення, запевнивши, що організація завжди служить інтересам усіх країн.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає план реформи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Одним із його пунктів є призначення американця на посаду керівника.

Зазначається, що план про реформу ВООЗ був переданий радникам президента США ще перед його інавгурацією 20 січня. У документі містилися рекомендації про вихід США з організації, а також ухвалення "радикально нового підходу" до взаємодії з ВООЗ.