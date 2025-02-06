Адміністрація Трампа розглядає план реформ для ВООЗ і призначення американця на ключову посаду

Адміністрація Трампа звинувачувала ВООЗ у неправильному поводженні з пандемією COVID-19.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає план реформи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Одним із його пунктів є призначення американця на посаду керівника.

Про це агентству Reuters розповіли два джерела, які пов'язані з планом і документом-пропозицією адміністрації Трампа.

Зазначається, що план про реформу ВООЗ був переданий радникам президента США ще перед його інавгурацією 20 січня. У документі містилися рекомендації про вихід США з організації, а також ухвалення "радикально нового підходу" до взаємодії з ВООЗ.

План, зокрема, передбачає призначення американського чиновника на посаду генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я після закінчення терміну повноважень Тедроса Адханома Гебреісуса 2027 року.

В агентстві нагадали, що розпорядження Трампа про вихід із ВООЗ було одним із його перших політичних кроків після вступу на посаду. Це призведе до того, що організація втратить свого найбільшого спонсора до січня 2026 року.

Адміністрація Трампа звинувачувала ВООЗ у неправильному поводженні з пандемією COVID-19 і в тому, що організація зазнала невиправданого впливу з боку інших країн, підкреслили в агентстві. Проте у ВООЗ заперечують ці звинувачення.

Трамп неодноразово говорив про те, що США повернуться у ВООЗ, якщо організацію буде "зачищено". Проте він не пояснював, яких конкретно змін очікують у Вашингтоні.

"Адміністрація Трампа продовжить переглядати поточні процеси та органи охорони здоров'я для впровадження необхідних реформ", - заявив журналістам представник Білого дому Куш Десаї.

В агентстві поділилися, що в реченні, складеному зовнішнім політичним експертом на прохання перехідної команди Трампа, міститься висновок про те, що ВООЗ стала "найхаотичнішою і найменш ефективною структурою ООН". У документі також ідеться, що ВООЗ не змогла реалізувати реформи, запропоновані за останні два десятиліття.

Своєю чергою директор ВООЗ із трансформації Сорен Брострем у розмові з журналістами зазначив, що за Гебреісуса організація провела найфундаментальніші реформи.

"Ми повністю реформувалися і знаємо, що все ще рухаємося вперед", - сказав він.

Крім того, у документі міститься рекомендація про призначення у 2025 році спеціального посланця, який підпорядковуватиметься адміністрації Трампа і курируватиме переговори з ВООЗ про можливі реформи до виходу США з організації, розповіли джерела журналістам.

В агентстві додали, що США дійсно є найбільшим фінансовим спонсором ВООЗ. Щорічно Вашингтон вносив близько 18% від загального фінансування, що складається з 400 мільйонів доларів добровільних внесків і 130 мільйонів доларів обов'язкових внесків.

Журналісти нагадали, що США вже припинили співпрацю з ВООЗ, включно із забороною на зв'язок із Центрами США з контролю та профілактики захворювань. Минулого тижня 43 американські законодавці закликали Трампа переглянути своє рішення.

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп наказав припинити участь США в Раді ООН з прав людини і продовжив зупинку фінансування палестинським біженцям.