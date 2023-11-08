Угорщина не зможе перешкодити ЄС виділити для України 50 млрд євро – єврокомісар
Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету ЄС у частині виділення для України понад 50 млрд євро.
Про це заявив єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган, йдеться на EUobserver.
Ган у виступі перед депутатами Європарламенту спростував інформацію, начебто Єврокомісія обговорює розмороження частини коштів для Угорщини в обмін на підтримку бюджетного перегляду ЄС до 2027 року.
Єврокомісар сказав, що "нас не шантажуватимуть" і додав, що Єврокомісія для такого випадку має обхідні шляхи. Вони не потребують підтримки Угорщини.
"Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів. Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться застосовувати різні заходи. Але, врешті-решт, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити", – сказав Ган.