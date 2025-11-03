Угорщина перед візитом Орбана до США готує пропозицію з енергетичного партнерства

Будапешт розробляє енергетичну ініціативу для Вашингтона, що має на меті поглибити співпрацю у сфері ядерної енергетики, водночас зберігаючи доступ до російських ресурсів.

Угорщина розробила масштабну "енергетичну пропозицію" для Сполучених Штатів напередодні візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана до Вашингтона, запланованого на 7 листопада.

Як повідомляє Index із посиланням на урядові джерела, енергетика стане "найчутливішою темою" переговорів.

Будапешт планує переконати США, що з "історичних, географічних і технічних причин" Угорщина поки не може повністю відмовитися від російської нафти й газу. Водночас угорський уряд пропонує поглибити співпрацю з Вашингтоном у сфері ядерної енергетики, зокрема щодо малих модульних реакторів, зберігання палива та паливних елементів.

Таким чином, за словами співрозмовників видання, Угорщина прагне збалансувати збереження доступу до російських енергоносіїв зі зміцненням стратегічного партнерства зі США.

Особливу увагу приділять ядерній співпраці. Водночас нафтове питання залишається найбільш складним, особливо після рішення "Лукойлу" згорнути міжнародну діяльність через американські санкції.

У Вашингтоні сторони прагнуть досягти двох цілей — забезпечити енергетичну стабільність Угорщини з урахуванням її специфіки та посилити присутність США в регіоні у стратегічних секторах.

"Міжнародне повернення американської атомної промисловості фактично відповідає потребам регіону: їм потрібен ринок, нам – альтернатива", - сказав один зі співрозмовників видання.

Зазначимо, що раніше Орбан анонсував зустріч із Трампом у Білому домі 7 листопада.