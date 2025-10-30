Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан анонсував зустріч з Трампом у Білому домі 7 листопада

30 жовтня 2025, 11:23
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Вони обговорять співпрацю в енергетиці, економіці та безпеці, а також можливі шляхи врегулювання російсько-української війни.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 7 листопада. 

Про це повідомив керівник апарату Орбана Гергей Гуяш, пише видання Index.

Гуяш уточнив, що дата зустрічі була погоджена між угорською та американською сторонами після тривалих перемовин щодо співпраці в енергетичній, військовій, економічній та фінансовій сферах.

"Зустріч дасть змогу двом лідерам обмінятися думками про шляхи досягнення миру та обговорити план дій, який може призвести до американсько-російської зустрічі і, як наслідок, до припинення російсько-української війни", – зазначив Гуяш.

Одним із ключових питань, яке може обговорюватися, є купівля Угорщиною російських енергоресурсів. Уряд країни наголошує, що, як держава без виходу до моря, вона змушена покладатися на російську нафту, незважаючи на наявність альтернативного нафтопроводу через Хорватію до Адріатичного моря.

Раніше президент США наполягав на повній відмові Європи від російської нафти та газу та запровадив санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл". Угорські посадовці заявляли, що працюють над способами обійти ці обмеження, і мають намір донести свою позицію під час зустрічі з Трампом.

 
