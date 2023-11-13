Угорщина знову заблокувала пакет допомоги Україні на 500 млн євро від ЄС – The Guardian.

Уряд Віктора Орбана хоче від Києва "гарантій" щодо того, що угорські фірми більше не потраплять до списку міжнародних спонсорів війни.

Міністри закордонних справ країн ЄС знову не змогли домовитися про надання траншу військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. Відповідну пропозицію було заблоковано Угорщиною.

Про це повідомив глава угорського МЗС Петер Сійярто, його цитує The Guardian.

За його словами, Будапешт і надалі блокуватиме виділення коштів із Європейського фонду миру.

Він заявив, що уряд Віктора Орбана хоче від Києва "гарантій" щодо того, що угорські фірми більше не потраплять до списку міжнародних спонсорів війни від українського Агентства з питань запобігання корупції.

Сійярто також повідомив, що Угорщина зіткнулася із "тиском" на сьогоднішній зустрічі у зв'язку із відмовою надати Україні цей транш. За його словами, деякі політики вимагали підтримати виплату 500 мільйонів євро.

Нагадаємо, що країни ЄС ще з травня намагаються узгодити виділення 8-го траншу Україні в розмірі 500 млн євро, проте весь цей час рішення блокується Будапештом.