Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна арештувала каучук з Ірану, пов'язаний із рф, вартістю понад 12 млн грн

10 червня 2025, 21:58
Україна арештувала каучук з Ірану, пов'язаний із рф, вартістю понад 12 млн грн
Фото: DW
Виробничі потужності компанії-виробника розташовані в Ірані, а головний офіс - у москві.

Бюро економічної безпеки на Київщині арештувало 43 тонни синтетичного каучуку, фактично виробленого на заводі іранської компанії, офіс якого знаходиться в москві.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що під час імпорту каучуку в Україну фігуранти підробили документи, вказавши Туреччину як країну походження товару. Продукцію ввозили з використанням реквізитів українських підприємств, а також іноземної компанії з Чехії.

Однак під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук із Туреччини, столичні митники виявили невідповідності. Зокрема, на палетах з брикетованим каучуком був зазначений код країни виробника - IR (Іран). Крім того, на термоплівці, у яку був загорнутий товар, був штрих-код, зареєстрований у міжнародній системі за компанією з Ірану.

У БЕБ зазначили, що компанія спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції, зокрема синтетичного каучуку. ЇЇ виробничі потужності розташовані безпосередньо в Ірані, а головний офіс - у москві. Крім того, вона перебуває під санкціями США.

Співробітники Бюро вилучили полібутадієновий каучук загальною вартістю понад 12,7 млн гривень. На відповідний товар накладено арешт.

Ірансанкціїросія загрозакаучук

Останні матеріали

Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 10 червня 2025, 23:40
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
За прикладом України. Тайвань готує
Політика
За прикладом України. Тайвань готує "стіну дронів" проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 07:14
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Політика
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2025, 22:59
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється