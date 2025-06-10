Україна арештувала каучук з Ірану, пов'язаний із рф, вартістю понад 12 млн грн

Виробничі потужності компанії-виробника розташовані в Ірані, а головний офіс - у москві.

Бюро економічної безпеки на Київщині арештувало 43 тонни синтетичного каучуку, фактично виробленого на заводі іранської компанії, офіс якого знаходиться в москві.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що під час імпорту каучуку в Україну фігуранти підробили документи, вказавши Туреччину як країну походження товару. Продукцію ввозили з використанням реквізитів українських підприємств, а також іноземної компанії з Чехії.



Однак під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук із Туреччини, столичні митники виявили невідповідності. Зокрема, на палетах з брикетованим каучуком був зазначений код країни виробника - IR (Іран). Крім того, на термоплівці, у яку був загорнутий товар, був штрих-код, зареєстрований у міжнародній системі за компанією з Ірану.

У БЕБ зазначили, що компанія спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції, зокрема синтетичного каучуку. ЇЇ виробничі потужності розташовані безпосередньо в Ірані, а головний офіс - у москві. Крім того, вона перебуває під санкціями США.

Співробітники Бюро вилучили полібутадієновий каучук загальною вартістю понад 12,7 млн гривень. На відповідний товар накладено арешт.