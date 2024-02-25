Україна хоче вирішити питання розблокування польського кордону, але якщо цього не буде, влада захищатиме бізнес – Зеленський

Президент упевнений, що це політичне питання.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна націлена на те, щоб вирішити питання розблокування польського кордону. Однак, якщо цього досягти не вдасться, то влада захищатиме український бізнес.

Про це він заявив на пресконференції 25 лютого

"Підтримувати Україну треба зараз. У нас з Туском робочі відносини, і зустрічі були. І з Дудоюбула нещодавно зустріч. І з Урсулою фон дер Ляєн. З квітня місяця минулого року я говорю, що це політичне питання. І сьогодні це підтверджує Єврокомісія", - сказав Зеленський.

Президент вважає, що у Польщі є "внутрішня боротьба", і що "використовувати Україну як тиск на європейські інституції − несправедливо".

"Я вважаю, що прем’єри знайдуть відповідні кроки. Я як президент говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес", - додав Зеленський.