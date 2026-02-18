Україна і НАТО готують запуск захищеної системи обміну даними

Уже до кінця 2026 планують у тестовому режимі запустити систему таємного обміну інформацією.

До кінця цьогоу року в тестовому режимі має запрацювати система таємного обміну інформацією між Україною та НАТО. Наразі такого інструмента співпраці між сторонами не існує.

Про це повідомив директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) полковник Валерій Вишнівський.

За його словами, створення системи закритого обміну даними стане одним із ключових етапів розвитку відносин між Україною та Альянсом. У межах тестового проєкту планується розгорнути перші елементи захищеної інфраструктури вже цього року.

"Йдеться про інструмент, який дозволить Міністерству оборони та Генеральному штабу ЗСУ здійснювати миттєвий обмін даними з органами НАТО в закритому режимі. Такої можливості раніше не було", – пояснив Вишнівський.

Він наголосив, що впровадження системи є частиною ширшої підготовки України до повної взаємосумісності з Альянсом. За аналогічним шляхом перед вступом до НАТО проходили Швеція та Фінляндія.

"Коли відкриється вікно можливостей для членства, Україна має бути готовою на 101% – з точки зору процедур, стандартів і технічної сумісності", – підкреслив офіцер.

Запуск системи закритого обміну інформацією має посилити оперативну взаємодію та наблизити Україну до стандартів Альянсу.