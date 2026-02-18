Україна і НАТО готують запуск захищеної системи обміну даними
До кінця цьогоу року в тестовому режимі має запрацювати система таємного обміну інформацією між Україною та НАТО. Наразі такого інструмента співпраці між сторонами не існує.
Про це повідомив директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) полковник Валерій Вишнівський.
За його словами, створення системи закритого обміну даними стане одним із ключових етапів розвитку відносин між Україною та Альянсом. У межах тестового проєкту планується розгорнути перші елементи захищеної інфраструктури вже цього року.
"Йдеться про інструмент, який дозволить Міністерству оборони та Генеральному штабу ЗСУ здійснювати миттєвий обмін даними з органами НАТО в закритому режимі. Такої можливості раніше не було", – пояснив Вишнівський.
Він наголосив, що впровадження системи є частиною ширшої підготовки України до повної взаємосумісності з Альянсом. За аналогічним шляхом перед вступом до НАТО проходили Швеція та Фінляндія.
"Коли відкриється вікно можливостей для членства, Україна має бути готовою на 101% – з точки зору процедур, стандартів і технічної сумісності", – підкреслив офіцер.
Запуск системи закритого обміну інформацією має посилити оперативну взаємодію та наблизити Україну до стандартів Альянсу.