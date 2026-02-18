Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Deutsche Bahn постраждала від потужної кібератаки

18 лютого 2026, 20:26
Фото: з вільних джерел
Атака розпочалася у вівторок опівдні.

Німецька залізниця Deutsche Bahn повідомила про DDoS-атаку, яка спричинила збої у роботі сайтів та мобільного додатку, ускладнивши пошук рейсів та купівлю квитків.

Про це інформує Tagesschau

Протягом дня користувачі скаржилися на проблеми з пошуком рейсів, купівлею квитків та доступом до вже придбаних проїзних, як через вебсайт, так і через мобільний застосунок. 

Подібні труднощі повторилися й у середу вранці.

У компанії уточнили, що атака мала характер DDoS і розпочалася близько опівдня у вівторок.

"Наші захисні заходи виявилися ефективними і дозволили мінімізувати наслідки для клієнтів", – повідомили у пресслужбі Deutsche Bahn.

Станом на середу онлайн-сервіси повністю відновили нормальну роботу.

 

