Україна і Саудівська Аравія підпишуть безпекову угоду – Bloomberg

Україна та Саудівська Аравія мають намір підписати угоду про співпрацю у сфері безпеки, зокрема захисту повітряного простору.

Подробиці того, що саме міститиме угода, не розкриваються. За даними джерел, угода буде підписана зі спадкоємним принцом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Агентство наголошує, що Зеленський прибув у регіон, прагнучи запропонувати досвід України в галузі боротьби з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони. У коментарі агентству AFP неназваний високопоставлений чиновник сказав, що "Україна готується підписати угоду про повітряну безпеку з Саудівською Аравією".