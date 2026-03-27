Україна і Саудівська Аравія підпишуть безпекову угоду – Bloomberg
27 березня 2026, 10:57
Україна прагне поділитися досвідом у боротьбі з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони.
Україна та Саудівська Аравія мають намір підписати угоду про співпрацю у сфері безпеки, зокрема захисту повітряного простору.
Про це повідомляє Bloomberg.
Подробиці того, що саме міститиме угода, не розкриваються. За даними джерел, угода буде підписана зі спадкоємним принцом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Агентство наголошує, що Зеленський прибув у регіон, прагнучи запропонувати досвід України в галузі боротьби з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони. У коментарі агентству AFP неназваний високопоставлений чиновник сказав, що "Україна готується підписати угоду про повітряну безпеку з Саудівською Аравією".
Нагадаємо, у четвер, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії.
"Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки", – написав він.