Україна і Туреччина підписали меморандум про повоєнне відновлення інфраструктури
Про це повідомляє пресслужба Зеленського.
Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.
"Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільного відновлення", – заявив Кубраков.
Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури можуть розвивати конкретні проєкти відновлення, а також надавати консультаційну та технічну допомогу.
Першим проєктом розглядається відновлення мосту в селі Романівка Київської області, що з'єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Він був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю.
Найближчим часом буде створено спільну українсько-турецьку робочу групу з питань відновлення, в межах якої будуть опрацьовані механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проєкти.
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