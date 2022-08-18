Україна і Туреччина підписали меморандум про повоєнне відновлення інфраструктури

У Львові у присутності президента Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана підписано меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури, який передбачає участь турецької сторони у повоєнному відновленні України.

Про це повідомляє пресслужба Зеленського.

Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

"Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільного відновлення", – заявив Кубраков.

Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури можуть розвивати конкретні проєкти відновлення, а також надавати консультаційну та технічну допомогу.

Першим проєктом розглядається відновлення мосту в селі Романівка Київської області, що з'єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Він був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю.

Найближчим часом буде створено спільну українсько-турецьку робочу групу з питань відновлення, в межах якої будуть опрацьовані механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проєкти.

Нагадаємо, Ердоган уперше за час війни відвідав Україну.

Раніше Мінфін повідомляв, що Канада надала Україні кредит на 10 років під 1,69% річних.