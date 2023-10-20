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ПОЛІТИКА

Україна переходить на європейські правила експорту-імпорту електроенергії

20 жовтня 2023, 16:18
Україна переходить на європейські правила експорту-імпорту електроенергії
Першу угоду про це "Укренерго" підписало з румунським оператором Transelectrica.

Україна переходить на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії.

Про це повідомляє голова "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook.

За його словами, перший аукціон з продажу доступу до міждержавного перетину між Україною та Румунією у новому форматі відбудеться 2 листопада. Аукціон буде спільним для українських та румунських компаній і проходитиме на платформі "Укренерго". День поставки - 3 листопада.

"Чому це важливо? Бо напередодні складної зими українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній вже не стануть перепоною для імпорту з Румунії. Бо вони будуть синхронізовані з правилами в ЄС", - написав Кудрицький.

Також "Укренерго" зробило фінальний крок, якій вимагався від України для запуску аукціонів за європейськими правилами з Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Зокрема, з операторами енергосистем цих країн підписали угоду про приєднання до загальноєвропейської аукціонної платформи JAO.

Кудрицький зазначив, що останній крок - "на боці європейських колег". Регулятори країн-сусідів готують необхідні погодження, після цього "Укренерго" розпочне спільні аукціони за всіма європейськими напрямками.

"Безперешкодний імпорт електрики з Європи є критично важливим для проходження зими. Технічно ми, як оператор системи, уже створили можливість імпортувати в Україну до 1200 МВт потужності, підписані угоди дозволяють збільшувати кількість можливих джерел поставки. Проте сьогодні на заваді імпорту існують регуляторні перешкоди, які роблять імпортні операції збитковими. Важливо, щоб до початку холодів ці перешкоди були усунуті", - додав Кудрицький.

електроенергіяЄСвійна

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