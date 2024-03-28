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ПОЛІТИКА

Україна повинна відкрито говорити про важку правду з поля бою – американський дипломат

28 березня 2024, 14:56
Україна повинна відкрито говорити про важку правду з поля бою – американський дипломат
Фото: з відкритих джерел
Українська влада обмежила репортажі з чутливих зон на полі бою для придушення російських кампаній з дезінформації.

Джеймс Рубін очолює Центр глобальної взаємодії Держдепартаменту США, який займається висвітленням пропагандистських і дезінформаційних зусиль ворожих держав та інших суб'єктів, спрямованих проти Америки та її союзників по всьому світу.

У бесіді з Politico Рубін сказав, що "іноді український уряд може чинити опір тій свободі інформації, яка є для нас нормальною".

"Іноді військові репортери повідомляють про речі, які не обов'язково відповідають інтересам Володимира Зеленського... Але в демократичній країні, якою, як ми сподіваємося і дедалі більше бачимо, стає Україна вони можуть зрозуміти, що висвітлення конфлікту військовими репортерами, навіть якщо час від часу з'являються погані новини, — це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, яке росія створила для всіх своїх громадян", — каже Рубін.

Financial Times зазначає, що влада в Києві обмежила репортажі з чутливих зон конфлікту і заперечує посилення ролі державного мовлення на тій підставі, що обмеження служать для придушення російських кампаній з дезінформації. Рубін, однак, припустив, що кращий доступ посилить нагальну потребу України в більшій допомозі з боку її союзників.

Рубін також сказав про спільні зусилля США та їхніх союзників у боротьбі з використанням штучного інтелекту під час поширення фальшивих новин. Дослідники в галузі безпеки вважають, що, наприклад, російська операція з дезінформації могла сприяти поширенню в соціальних мережах змов щодо здоров'я принцеси Уельської у Великій Британії до того, як вона оголосила про свій діагноз раку.

"Я вважаю, що ми стикаємося з інформаційною війною, як з боку існуючих технологій, так і з можливістю дезінформації, що генерується штучним інтелектом. Єдиний спосіб, яким, на мою думку, допоможе впоратися з цим, — це об'єднатися в коаліцію країнам, які вірять у свободу інформації, але також хочуть перешкодити Росії та Китаю псувати інформаційне середовище", — підсумував Джеймс Рубін.

дезінформаціявійна в Українірф тероризм

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