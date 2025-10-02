Україна презентувала дрони у Вашингтоні: готують стратегічну угоду

В США обговорили не лише закупівлю дронів, а й запуск спільного виробництва.

Українська делегація на чолі з представниками Ради національної безпеки і оборони та Міністерства оборони відвідала Сполучені Штати з метою поглиблення безпекової співпраці та обговорення закупівлі українських безпілотників.

Про це секретар РНБО Рустем Умєров написав на Facebook- сторінці.

"Ключовим питанням зустрічей стала реалізація президентської ініціативи Drone Deal. Основна мета візиту - технічні перемовини, необхідні для підготовки угоди щодо закупівлі українських дронів. Важливим аспектом є можливість створення спільних українсько-американських виробництв", - зазначив Умєров.

Під час візиту українська сторона провела низку зустрічей із представниками Пентагону, Конгресу та військового командування США. Обговорення стосувалися не лише закупівлі безпілотників, а й загального поглиблення співпраці у сфері безпекових технологій та модернізації дронових платформ.

Україна презентувала свої напрацювання у сфері повітряних, морських та наземних безпілотних систем, які викликали значну зацікавленість з боку американських партнерів.

Окремо сторони торкнулися механізму PURL — програми, що дозволяє закуповувати американську зброю та боєприпаси за кошти Європейського Союзу. Зокрема, обговорювалися перспективи постачання озброєння в рамках цієї ініціативи у 2026 році.

"Україна вже сьогодні є світовим лідером у сфері дронових технологій. Розширення партнерства з союзниками лише зміцнює нашу загальну безпеку та технологічну перевагу", - наголосив Умєров.