Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна презентувала дрони у Вашингтоні: готують стратегічну угоду

02 жовтня 2025, 14:27
Україна презентувала дрони у Вашингтоні: готують стратегічну угоду
Фото: dronedj.com
В США обговорили не лише закупівлю дронів, а й запуск спільного виробництва.

Українська делегація на чолі з представниками Ради національної безпеки і оборони та Міністерства оборони відвідала Сполучені Штати з метою поглиблення безпекової співпраці та обговорення закупівлі українських безпілотників.

Про це секретар РНБО Рустем Умєров написав на Facebook- сторінці.

"Ключовим питанням зустрічей стала реалізація президентської ініціативи Drone Deal. Основна мета візиту - технічні перемовини, необхідні для підготовки угоди щодо закупівлі українських дронів. Важливим аспектом є можливість створення спільних українсько-американських виробництв", - зазначив Умєров.

Під час візиту українська сторона провела низку зустрічей із представниками Пентагону, Конгресу та військового командування США. Обговорення стосувалися не лише закупівлі безпілотників, а й загального поглиблення співпраці у сфері безпекових технологій та модернізації дронових платформ.

Україна презентувала свої напрацювання у сфері повітряних, морських та наземних безпілотних систем, які викликали значну зацікавленість з боку американських партнерів.

Окремо сторони торкнулися механізму PURL — програми, що дозволяє закуповувати американську зброю та боєприпаси за кошти Європейського Союзу. Зокрема, обговорювалися перспективи постачання озброєння в рамках цієї ініціативи у 2026 році.

"Україна вже сьогодні є світовим лідером у сфері дронових технологій. Розширення партнерства з союзниками лише зміцнює нашу загальну безпеку та технологічну перевагу", - наголосив Умєров.

 

СШАдронивійна

Останні матеріали

5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється