ПОЛІТИКА

Україна робить ставку на власну армію через відсутність гарантій безпеки – Politico

04 лютого 2026, 09:15
Україна робить ставку на власну армію через відсутність гарантій безпеки – Politico
Фото: з вільного доступу
Основною будь-яких гарантій безпеки мають бути далеко не обіцянки країн-партнерів.

Україну непокоїть те, що вона не може покластися на гарантії безпеки від своїх партнерів у рамках будь-якої мирної угоди. Тому країна має бути готова самостійно виступати в ролі "сталевого дикобраза", аби гарантувати, що очільник кремля владімір путін не повернеться з черговим нападом.

Про це пише Politico.

Україна розглядає сценарій, за якого їй доведеться самостійно забезпечити захист від можливого нового нападу росії.

Як пише Politico, в Євросоюзі раніше закликали перетворити країну на "сталевого їжака", нездатного стати легкою здобиччю для нинішніх або майбутніх агресорів.

Йдеться про формування постійної численної армії, розвиток безпілотних технологій, ракетних програм і власного виробництва озброєнь.

Для цього потрібна глибока реформа оборонного сектору, оновлення системи закупівель, модернізація підходів до набору особового складу та значні фінансові вливання.

Ключова проблема полягає у відсутності чітких міжнародних зобов'язань, порівнянних із механізмами колективної оборони НАТО.

Без членства в альянсі Україна змушена покладатися на двосторонні угоди, які не мають такої ж ваги.

Додаткові побоювання викликає непередбачуваність позиції Вашингтона. Аналітик Тімоті Еш зазначає:

"Хіба Трамп почне війну з росією через Україну? Абсолютно ні".
"Хіба Трамп введе санкції проти росії за порушення режиму припинення вогню? Вкрай малоймовірно".

Під час переговорів Україна наполягала на збереженні армії чисельністю до 800 тисяч військовослужбовців.

Однак навіть у разі перемир'я підтримка такої структури потребуватиме колосальних ресурсів і системної державної підтримки.

Окрему увагу приділяють безпілотним системам і високоточним озброєнням. "Але неможливо воювати за допомогою нових технологій, спираючись на стару організаційну структуру", - підкреслив міністр оборони Михайло Федоров.

Юридично зобов'язуючі угоди зі США та європейськими країнами, а також можлива присутність багатонаціональних сил розглядаються лише як доповнення до власної оборони.

"Однак вони значною мірою розглядаються як доповнення до власної армії України, а не як її заміна... З таким сусідом українці повинні бути настільки ж ефективними господарями оборони своєї держави, щоб Україна завжди залишалася незалежною і вільною від росії"", - заявила глава місії України при НАТО Альона Гетманчук.

ЗСУпереговоривійна в Українігарантії безпеки

