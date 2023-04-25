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ПОЛІТИКА

Україна та міграція будуть одними з головних тем візиту Папи Римського до Угорщини – Reuters

25 квітня 2023, 12:51
Україна та міграція будуть одними з головних тем візиту Папи Римського до Угорщини – Reuters
Фото: telegraf.com.ua
Прем'єр Орбан називає Угорщину та Ватикан єдиними "промирними" державами Європи.

Під час візиту до Угорщини Папи Римського Франциска Україна буде однією з головних тем обговорення із прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє Reuters.

Перебування в Угорщині заплановане на 28-30 квітня й буде першою поїздкою Папи Римського з моменту госпіталізації через бронхіт у березні.

Очікується, що війна в Україні, міграція та християнське коріння Європи стануть головними темами його публічних звернень і приватних розмов із прем’єр-міністром Віктором Орбаном, зазначає Reuters.

"Це також буде поїздка до центру Європи, який продовжує бити холодний вітер війни, у той час як пересування такої великої кількості людей поставило на порядок денний нагальні гуманітарні питання", – сказав Папа Римський 23 квітня, коментуючи поїздку до Угорщини.

Орбан, коментуючи приїзд Франциска, заявив, що Угорщина та Ватикан є єдиними двома європейськими державами, які можна назвати "промирними" щодо України. Обидві держави закликають до припинення вогню та переговорів про припинення війни. 

Між Орбаном та Франциском є розбіжності щодо другої важливої теми перемовин – мігрантів з Близького Сходу та Африки. Папа Римський закликає країни Європи інтегрувати цих людей у себе, а угорський прем’єр виступає проти такої політики й заявив, що не дасть Угорщині перетворитися на "країну іммігрантів".

УгорщинаПАПА РИМСКИЙвійна в Україні

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