Україна та США наближаються до укладення угоди про спільне виробництво дронів

12 травня 2026, 18:11
Пентагон уже запросив українські компанії до участі в ініціативі Drone Dominance.
Україна і США розробили меморандум, який стане першим кроком до підписання масштабної оборонної угоди.
 
Про це пише CBS News. 
 
Документ, над яким працювали Держдепартамент США та посол України Ольга Стефанішина, дозволить Україні експортувати військові технології до Штатів і створювати спільні підприємства з американськими компаніями для виробництва безпілотників. Під час війни в Ірані Україна вже продемонструвала ефективність своїх інновацій, допомагаючи союзникам США відбивати атаки дронів типу "шахед". 
 
Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі близько 20 країн залучені до співпраці в межах програми Drone Deals, а з чотирма державами – Саудівською Аравією, Катаром, ОАЕ і Фінляндією – угоди вже підписані. 
 
Співпраця зі США є особливо вигідною, оскільки Україна має потужності для виробництва трьох мільйонів дешевих FPV-дронів у 2026 році, тоді як американська промисловість торік випустила лише 300 тисяч.
 
Попри попередній скептицизм Білого дому та заяви Дональда Трампа про відсутність потреби у сторонній допомозі, робота над угодою просувається. Пентагон уже запросив українські компанії до участі в ініціативі Drone Dominance із бюджетом 1,1 мільярда доларів.
 
Україна сторона вважає, що співпраця зі США в галузі безпілотних літальних апаратів буде взаємовигідною, оскільки американське фінансування допоможе обом країнам розширити обсяги оборонної продукції. РНБО України прогнозує, що до 2026 року виробничий потенціал в оборонній сфері сягне 55 мільярдів доларів. Для реалізації цього потенціалу нашій державі знадобиться значно більше зовнішнього фінансування, оскільки нині Київ має кошти лише на закупівлю зброї на суму близько 15 мільярдів доларів цього року.
 
Тим часом декілька українських компаній вже представили свої технології в США. У березні General Cherry, один із найбільших українських виробників безпілотників, підписав угоду про виробництво безпілотних літальних апаратів у США спільно з американським виробником військової техніки Wilcox Industries.

 

