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Україна тримає запаси трансформаторів за кордоном в очікуванні нових обстрілів – The Economist

03 жовтня 2023, 18:09
Україна тримає запаси трансформаторів за кордоном в очікуванні нових обстрілів – The Economist
Джерело: 24tv.ua
Україна планує виготовити і замовити загалом 100 нових високовольтних трансформаторів на заміну тим, які знищила росія своїми ракетними обстрілами минулої зими.

Більшість із нових трансформаторів будуть зберігатися за кордоном, поки вони не стануть знову необхідні Україні, адже рф найімовірніше знову продовжить свій терор цієї зими.

Про це пише The Economist.

"Було замовлено 100 нових високовольтних трансформаторів, половина з яких буде вироблена всередині країни, а половина - закуплена за кордоном. Але атаки українських заводів призвели до того, що фактично було зроблено мало вітчизняних. Іноземні трансформатори будуть зберігатися в Польщі і Румунії до тих пір, поки вони не будуть потрібні", - йдеться в матеріалі.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що країна готується до нових можливих атак на свою енергетичну систему. Однак цьогоріч вона значно більш вразлива, ніж була минулого року, адже більше не має надлишкових потужностей, а запасного обладнання мало.

Водночас повідомляється, що українські інженери знайшли "хитромудрі" схеми розподілення електроенергії та обладнання по країні. До того ж, після проведення модернізації в Україні залишилося багато старих, але лише нещодавно виведених з експлуатації трансформаторів, які можна знову підключити у разі потреби.

Слід зазначити, що відповідно до звіту Програми розвитку ООН, у квітні 2023 року потужності з виробництва електроенергії скоротилися на 51% порівняно з періодом перед вторгненням росії в лютому 2022 року.

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