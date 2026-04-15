Україна вимагає від Ізраїлю пояснень через захід до Хайфи російського судна з українським зерном

Україна звернулася до Ізраїлю з вимогою термінових роз’яснень після повідомлень про те, що судно, ймовірно пов’язане з російським "тіньовим флотом", пришвартувалося в порту Хайфи з вантажем зерна, що походить із окупованих росією українських територій.

Про це пише The Jerusalem Post із посиланням на українських посадовців та інші ізраїльські медіа.

Посольство України в Ізраїлі заявило про "глибоке занепокоєння", зазначивши, що це перевезення може бути "кричущим порушенням міжнародного права та територіального суверенітету України". Київ закликав ізраїльську владу ретельно розслідувати інцидент і не допустити використання країни як транзитного пункту для товарів, отриманих унаслідок незаконної діяльності.