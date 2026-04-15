Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна вимагає від Ізраїлю пояснень через захід до Хайфи російського судна з українським зерном

15 квітня 2026, 12:36
фото: Reuters
Київ закликав ізраїльську владу ретельно розслідувати інцидент і не допустити використання країни як транзитного пункту для товарів, отриманих унаслідок незаконної діяльності.
Україна звернулася до Ізраїлю з вимогою термінових роз’яснень після повідомлень про те, що судно, ймовірно пов’язане з російським "тіньовим флотом", пришвартувалося в порту Хайфи з вантажем зерна, що походить із окупованих росією українських територій.
 
Про це пише The Jerusalem Post із посиланням на українських посадовців та інші ізраїльські медіа.
 
Посольство України в Ізраїлі заявило про "глибоке занепокоєння", зазначивши, що це перевезення може бути "кричущим порушенням міжнародного права та територіального суверенітету України". Київ закликав ізраїльську владу ретельно розслідувати інцидент і не допустити використання країни як транзитного пункту для товарів, отриманих унаслідок незаконної діяльності.
 
Інцидент став приводом для телефонної розмови міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром для з’ясування обставин.
 
"Я наголосив, що незаконний експорт викраденої української агропродукції є частиною ширших воєнних зусиль росії", — написав Сибіга пізно у вівторок у соцмережі X. 
 
За словами українського посадовця, обізнаного з деталями, українська розвідка відстежила підготовку судна до виходу з Чорного моря із зерновим вантажем і зібрала досьє, яке у березні передали до Офісу генпрокурора. Цю інформацію також нібито передали ізраїльській стороні під час зустрічі в Єрусалимі пізніше того ж місяця з проханням не дозволяти судну заходити в порт. За словами посадовця, український суд раніше цього місяця видав ордер на арешт судна. Після повідомлень про його захід у Хайфу генпрокурор України порушив це питання перед послом Ізраїлю в Києві, звернувшись по міжнародну правову допомогу та затримання судна.
 
Цей інцидент може створити дипломатичні труднощі для Ізраїлю, оскільки його можуть розцінити як можливе порушення санкцій США та міжнародних обмежень, запроваджених проти росії і мережі суден, які використовують для обходу санкцій. Українські посадовці закликали Ізраїль не дозволяти судну залишити порт, доки ситуацію не буде з’ясовано.
 
Окремо ізраїльські медіа повідомили, що зерно з окупованих росією територій є частиною ширшої торговельної мережі за участі Ірану: Тегеран нібито постачає москві зброю, зокрема безпілотники “шахед”, в обмін на агропродукцію. Ізраїль поки що не надав офіційної відповіді, чи справді судно пришвартувалося в Хайфі та чи було розвантажено його вантаж.

 

Ізраїльвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Політика
Cуспільство
Політика
Політика
Політика
Політика
Політика
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється