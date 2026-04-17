Для угоди між США та Іраном потрібно до шести місяців – Bloomberg

17 квітня 2026, 08:41
з вільних джерел
Партнери США попереджають про наслідки затягування конфлікту.

Лідери арабських країн Перської затоки та Європи вважають, що для досягнення мирної угоди між США та Іраном знадобиться близько шести місяців, і що сторони повинні продовжити перемир’я на цей період.

Про це йдеться у публікації Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, лідери країн хочуть, щоб Ормузька протока була негайно відкрита для відновлення поставок енергоресурсів, і в приватних бесідах попереджають, що, якщо це не відбудеться до наступного місяця, може вибухнути глобальна продовольча криза.

Джерела зазначають, що ціни на енергоносії, ймовірно, зростуть ще більше, якщо війна затягнеться довше.

Країни Перської затоки вважають, що Іран прагне створити ядерну зброю, і ця позиція не змінилася після бомбардувань країни з боку США та Ізраїлю, заявили офіційні особи.

Тому вони вважають, що мирна угода має заборонити Ірану збагачення урану або наявність балістичних ракет великої дальності, заявили офіційні особи.

Проте лідери країн Перської затоки в основному проти відновлення бойових дій і хочуть, щоб США продовжили дипломатичні переговори з Іраном, додають джерела.

СШАІранпереговори

Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Технології
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 15:07
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Політика
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
