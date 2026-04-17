17 квітня 2026, 08:09
США попередили Європу про затримки поставок зброї через війну з Іраном
Фото: imago
Війна проти Ірану виснажує запаси США.

Американські чиновники попередили європейських партнерів про затримки поставок зброї, придбаної за раніше укладеними контрактами. Причина - війна з Іраном, яка продовжує виснажувати американські запаси.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Затримки торкнуться кількох європейських країн, зокрема в Балтійському регіоні та Скандинавії. Частина цих озброєнь придбана в межах американської програми продажу зброї іноземним державам (FMS), але ще не передана. Саме ці поставки, ймовірно, і будуть відкладені. Йдеться про різні види боєприпасів, зокрема й ті, що можуть використовуватися як для наступальних, так і для оборонних цілей. Деякі з країн, яких торкнуться затримки, межують з росією, тому конкретні назви не розкриваються з міркувань безпеки.

Європейські чиновники скаржаться, що ситуація ставить їх у скрутне становище. Водночас американська сторона звинувачує союзників у тому, що ті не допомагають США та Ізраїлю розблокувати Ормузьку протоку.

Проблема не нова. Ще до початку війни з Іраном США вичерпали запаси зброї на мільярди доларів, зокрема артилерійських систем, боєприпасів і протитанкових ракет, через підтримку України та операції Ізраїлю в Газі. Тепер ситуацію додатково ускладнили сотні балістичних ракет і безпілотників, які Іран випустив у бік країн Перської затоки з початку операції. Більшість із них збито за допомогою ракет-перехоплювачів PAC-3 Patriot, тих самих, на які покладається Україна для захисту від російських обстрілів.

Парадоксально, але саме адміністрація Трампа активно заохочувала європейців купувати більше американської зброї через програму FMS, намагаючись перекласти відповідальність за оборону Європи на союзників. Однак хронічні затримки поставок змушують європейські столиці дедалі уважніше придивлятися до систем озброєння власного виробництва.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа прагне залучити автовиробників та інші промислові компанії до виробництва озброєння, наслідуючи підхід часів Другої світової війни.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється