Пентагон обговорює з автогігантами виробництво зброї

16 квітня 2026, 09:55
Фото: afp.com
Представники Пентагону пояснювали, що збільшення випуску озброєння є питанням національної безпеки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне залучити автовиробників та інші промислові компанії до виробництва озброєння, наслідуючи підхід часів Другої світової війни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, представники Пентагону вже провели попередні зустрічі з керівниками великих американських компаній, під час яких обговорювали можливість їхньої участі у виробництві військової техніки та боєприпасів. Серед учасників були очільники General Motors і Ford Motor, а також представники GE Aerospace та виробника транспортної техніки Oshkosh.

У Пентагоні розглядають варіант розширення оборонного виробництва за рахунок використання потужностей і кадрів цивільних підприємств. Це пов’язано зі скороченням запасів озброєння на тлі війни в Україні та напруженої ситуації на Близькому Сході.

Переговори наразі мають загальний характер. Представники оборонного відомства з’ясовують, чи здатні компанії швидко переорієнтувати виробництво на потреби армії та які перешкоди можуть цьому завадити, зокрема у сфері контрактів і тендерних процедур.

"Міністерство війни активно розширює оборонно-промислову базу, використовуючи всі доступні комерційні рішення та технології, щоб надати нашим військовим перевагу",  заявив представник Пентагону.

За словами співрозмовників WSJ, ці обговорення розпочалися ще до ескалації конфлікту з Іраном, однак зростаючий тиск на запаси боєприпасів лише посилив потребу у швидкому залученні бізнесу. Йдеться, зокрема, про виробництво ракет, боєприпасів і систем протидії дронам.

Після початку повномасштабної війни росії проти України у США зросло занепокоєння щодо можливостей оборонної промисловості. Новий бюджетний запит Пентагону на 1,5 трильйона доларів передбачає значні інвестиції у виробництво озброєння.

WSJ нагадує, що під час Другої світової війни американські автовиробники вже переходили на військові рейки, випускаючи бомбардувальники, двигуни та вантажівки в межах програми "Арсенал демократії".

Останні матеріали

Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Політика
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
