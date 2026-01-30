Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна закликала призупинити членство росії у Раді керуючих МАГАТЕ

30 січня 2026, 16:53
Україна закликала призупинити членство росії у Раді керуючих МАГАТЕ
Фото: з вільних джерел
А також ініціювала внесення змін до Статуту МАГАТЕ щодо обмеження прав держави-агресора.
Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні, 30 січня, відбулося позачергове засідання керівної ради МАГАТЕ. Він зазначив, що зустріч була ініційована на прохання України — про неї домовилися раніше з гендиректором Рафаелем Гроссі. 
 
Про це Шмигаль написав у Telegram.
 
росія системно і цілеспрямовано атакувала електричні підстанції, що забезпечують зовнішнє електропостачання українських атомних електростанцій. Це — підрив одного з семи стовпів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ”, — написав міністр енергетики.
 
Міністре енергетики подякував Рафаелю Гроссі та іншим партнерам, які сьогодні рішуче засудили такі дії і домовилися підтримати енергетичну та ядерну безпеку України.
 
Окремо на зустрічі акцентували увагу на ситуації з тимчасово окупованою Запорізькою АЕС, яка від початку повномасштабного вторгнення вже 12 разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання. 
 
Ми закликали держави-члени запровадити всеохопні санкції проти "Росатома" та обмежити співпрацю з цією компанією в усіх можливих сферах. Порушили питання призупинення членства росії в Раді керуючих МАГАТЕ, а також обговорили намір ініціювати внесення змін до Статуту МАГАТЕ з метою обмеження прав держави-агресора”, – повідомив Шмигаль.
 
Він зауважив, що настав час запровадити реальну відповідальність за акти агресії, що підривають ядерну безпеку.

 

