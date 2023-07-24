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Україна закликала Єгипет долучитися до імплементації Формули миру та міжнародних зусиль з відновлення поставок зерна

24 липня 2023, 20:53
Україна закликала Єгипет долучитися до імплементації Формули миру та міжнародних зусиль з відновлення поставок зерна
Фото з вільного доступу
Україна залишається надійним гарантом продовольчої безпеки Єгипету, а також багатьох інших країн Африки та Близького Сходу.

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у телефонній розмові закликав заступника міністра закордонних справ Єгипету Ігаба Насра приєднатися до імплементації Формули миру та до міжнародних зусиль з відновлення поставок українського зерна на африканський континент.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС України.

"Єгипетську сторону було поінформовано про триваюче звільнення українських земель від російських загарбників до повної деокупації територій України в межах міжнародно визнаних кордонів. Спеціальний представник України запросив приєднатися до імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського та взяти участь у Третьому саміті Міжнародної Кримської платформи - міжнародного консультаційно-координаційного формату, створеного з метою деокупації Криму та повернення півострову Україні мирним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Субх зазначив, що завдяки Чорноморському зерновому коридору, через який до Єгипту було доставлено понад 1,4 млн тонн агропродукції, Україна залишається надійним гарантом продовольчої безпеки Єгипету, а також багатьох інших країн Африки та Близького Сходу. У цьому зв’язку український дипломат закликав офіційний Каїр активно доєднатися до міжнародних зусиль з метою відновлення поставок українського зерна на африканський континент.  

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