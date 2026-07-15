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Україна закупить китайські компоненти для дронів за гроші Євросоюзу

15 липня 2026, 10:57
Україна закупить китайські компоненти для дронів за гроші Євросоюзу
Фото: www.ekathimerini.com
Брюссель дозволив Києву використати частину траншу в 6 млрд євро на закупівлю товарів, яких бракує в Європі.
Україні буде дозволено витрачати кошти з оборонного кредиту ЄС на китайські компоненти для безпілотників.
 
Про це пише Financial Times, зазначаючи, що це свідчить про залежність Європи від Пекіна щодо критично важливих деталей, у той час як блок намагається побудувати власну оборонну промисловість.
 
За словами двох джерел, знайомих з рішенням, Київ домігся винятку, який дозволяє спрямувати частину траншу обсягом 6 млрд євро на закупівлю компонентів для безпілотників у Китаї. Ці кошти є першим виділенням у межах ширшої програми кредитування на підтримку України, в межах якої 60 мільярдів євро передбачено на оборонні закупівлі. Це рішення підкреслює прогалини, які залишаються у внутрішньому оборонному виробництві ЄС – попри намагання зміцнити промислову базу Європи через прив’язку допомоги Україні до закупівель на континенті. Цей виняток також чітко підкреслює роль Китаю у постачанні продуктів обом сторонам війни. 
 
"Хоча ЄС звинувачує Пекін у тому, що він є "ключовим фактором, що сприяє війні росії проти України", будучи ключовим постачальником для військово-промислового комплексу москви, він визнає, що українська оборонна промисловість також залежить від китайських компонентів", – зазначає FT.
 
Видання додає, що Україна створила одну з найінноваційніших оборонних галузей Європи і українські виробники випередили традиційні європейські збройові компанії в кількох сферах. Постачальники на всьому континенті намагаються задовольнити потреби Києва. Однак споживання Києвом дронів, які стали домінуючою зброєю на полі бою, все ще перевищує українські можливості та можливості союзників щодо виробництва певних компонентів для безпілотників. Згідно з умовами кредиту ЄС, оборонна продукція, придбана за кошти блоку, повинна переважно надходити з єдиного ринку, України або затверджених партнерів, як-от Канада. Інші союзники можуть претендувати на участь у програмі, якщо вони підпишуть безпекові угоди з ЄС, зроблять свій внесок у схему та нададуть суттєву підтримку Україні. Велика Британія приєдналася до схеми в понеділок.
 
Для постачальників поза цими затвердженими категоріями не більше 35% контракту можуть складатися з компонентів з інших країн. У регламенті зазначено, що закупівля озброєння не повинна суперечити інтересам безпеки та оборони ЄС. Але правила також передбачають виняток. Якщо аналогічні продукти не можна отримати з країн, що відповідають вимогам, достатньо швидко або в кількостях, необхідних Україні, Київ може звернутися до Брюсселя з проханням про дозвіл на їх придбання в іншому місці.

 

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