Україна замовила у Німеччини 18 систем ППО IRIS-T

Київ має вже девʼять таких пускових установок.

Україна замовила 18 сучасних систем протиповітряної оборони IRIS-T у німецької компанії Diehl Defence, аби посилити захист своїх фронтових ліній.

Про це повідомив генеральний директор компанії Гельмут Раух, передає Le Monde.

За його словами, Київ має вже девʼять таких пускових установок. Раух додав, що таке замовлення має на меті покращити захист критичної інфраструктури та районів, розташованих поблизу фронту.

Що відомо про системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (короткої дальності)

Ці установки є одними з найсучасніших стаціонарних засобів протиповітряної оборони в Європі. За інформацією Diehl Defence, Україна використовує їх для перехоплення російських крилатих ракет та дронів, серед яких й іранські "Шахеди".

Крім того, німецькі посадовці не один раз називали IRIS-T однією з найефективніших західних систем, яку має Україна. Ракети цієї системи відомі своєю високою маневреністю та здатністю вражати цілі як під час наближення, так і під час переслідування.

Компанія Diehl Defence також хоче збільшити виробництво систем IRIS-T на тлі зростаючого попиту.

"У середньостроковій перспективі виробництво може досягти 16 пускових установок протягом приблизно двох років, а до 2026 року планується випустити до десяти одиниць. Компанія також розробляє нову ракету IRIS-T SLX з дальністю дії 80 кілометрів, серійне виробництво якої очікується з 2029 року", - розповіли у Le Monde.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом була досягнута домовленість про постачання пакета ракет PAC-3 для систем Patriot.