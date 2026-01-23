Зеленський повідомив про домовленість із Трампом щодо постачання ракет PAC-3 для Patriot

Президент підкреслив, що під час розмови обговорювалися глобальні питання, але було вирішено й конкретне питання, яке відповідало меті його візиту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом була досягнута домовленість про постачання пакета ракет PAC-3 для систем Patriot.

Про це він розповів під час виступу на другому Національному форумі талановитої молоді в Києві у п’ятницю, 23 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми розмовляли вчора з президентом Трампом… Я годину спілкувався з президентом Трампом. І я отримав, не буду казати скільки, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю, скільки цих ракет, цього пакету, скільки разів витримає Україна удари балістики", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що під час розмови обговорювалися глобальні питання, але було вирішено й конкретне питання, яке відповідало меті його візиту. "Якщо я зустрічаюсь з кимось, я повинен щось привезти в Україну. Тільки такий підхід під час війни. Іншого просто не може бути", — наголосив він.

22 січня український лідер прибув до швейцарського Давосу, де виступив перед учасниками Всесвітнього економічного форуму та провів зустріч із Трампом. Зеленський зазначив, що переговори були "хорошими, продуктивними та змістовними", а також обговорили посилення української протиповітряної оборони.

"Попередня зустріч із президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося. Подякував за попередній пакет ракет для ППО, попросив про додатковий", — додав Зеленський.