ПОЛІТИКА

Зеленський вирушив до Давосу для зустрічі з Трампом

22 січня 2026, 10:09
Зеленський вирушив до Давосу для зустрічі з Трампом
Фото: facebook/Володимир Зеленський
В Офісі президента підтвердили журналістам, що Зеленський перебуває в дорозі.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 січня, вирушив до Давосу для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел агентства, український лідер вже летить до швейцарського міста, а в Офісі президента підтвердили журналістам, що Зеленський перебуває в дорозі.

Зустріч між двома президентами запланована приблизно на 12:00 за місцевим часом. Вона має відбутися до візиту спецпосланців Трампа, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, до москви для переговорів із президентом рф владіміром путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені обговоренню мирного плану Трампа для України. Напередодні Трамп підтвердив, що планує зустрітися із Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму.

Раніше Зеленський повідомляв, що спочатку не планував поїздку до Давосу через масовані удари російських військ по енергетиці України. Водночас він підкреслив важливість обговорення плану процвітання та гарантій безпеки і зазначив, що поїздка відбудеться за умови готовності відповідних документів.

Більше публікацій

