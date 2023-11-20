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Україна зможе ще деякий час отримувати від США далекобійну зброю і боєприпаси – WP

20 листопада 2023, 18:55
Україна зможе ще деякий час отримувати від США далекобійну зброю і боєприпаси – WP
Фото з вільного доступу
Представники Пентагону заявили, що зараз вони "дозують" допомогу Україні.

США зможуть продовжувати відправляти допомогу Україні, зокрема, далекобійну зброю і боєприпаси, "принаймні упродовж деякого часу".

Про це заявили виданню Washington Post офіційні особи, які супроводжували главу Пентагону Ллойда Остіна до України.

Представники американського Міноборони заявили, що зараз Штати "дозують" допомогу Україні, оскільки запас доступних коштів виснажується. До того ж Київ покладається на допомогу США у питанні наповнення державного бюджету.

Ситуація в США щодо голосування Конгресу за кошти для України та Ізраїлю залишається напруженою.

"Ці дві армії стикаються з двома різними видами боротьби. Є певний збіг.  Але там, де є дублювання у певних видах боєприпасів скорочення можливостей не відбувається", - заявив журналістам високопоставлений представник міністерства оборони перед прибуттям Остіна до Києва.

Крім того, чиновники Пентагону сподіваються під час свого візиту до Києва дізнатися більше від українських лідерів про військову стратегію щодо росії у контексті настання зими.

Офіційні особи США висловили очікування, що росія скористається взимку для перегрупування своїх сил і завдання ударів по українських електростанціях та іншій цивільній інфраструктурі, як це було минулого разу.

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