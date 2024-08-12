Україна зробила постріл собі в ногу, зробивши заяву щодо розгрому "Вагнера" в Малі – BBC

ГУР поквапився зробити заяву щодо подій в Малі, яка розлютила половину африканського континенту.

Наприкінці липня в Малі було розгромлено велику групу "вагнерівців". Головне управління розвідки України встигло зробити заяву, яку багато хто розцінив, як зізнання в причетності ГУР до цієї події. Ймовірно, цим Україна дуже нашкодила власним інтересам в Африці.

Через два дні після розгрому росіян в Малі речник ГУР Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону, що повстанці-туареги в Малі "отримали необхідну інформацію, і не лише інформацію, що уможливило успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців".

Він не сказав, що інформацію та не лише її повстанцям надала саме Україна, але саме так заяву Юсова сприйняли в Африці.

Пізніше вже західні та російські ЗМІ повідомляли, що українські спецназівці буцімто навчали туарегів використанню ударних безпілотників. Як зауважує BBC, цей епізод багатьма африканцями був сприйнятий як черговий випадок, коли Африка стає майданчиком для кривавих розбірок між зовнішніми силами. А в Малі і Нігері, де при владі віднедавна перебувають проросійські військові хунти, навіть заявили про розрив дипломатичних відносин з Україною. Але набагато важливішою була заява регіонального блоку Економічного співтовариства держав Західної Африки (Ecowas), який вважається досить прозахідним. Попри свої власні дипломатичні проблеми з військовими режимами в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо, там теж недвозначно дорікнули Києву через ймовірну підтримку туарегів. Міністерство закордонних справ Сенегалу викликало українського посла в Дакарі на знак протесту після того, як він опублікував у Facebook відео з коментарями Юсова.

На початку серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба якраз розпочав невелике африканське турне для налагодження контактів з континентом, і події в Малі, чи принаймні коментарі Юсова про них, істотно нашкодили зусиллям української дипломатії.

"Те, що багато урядів країн на південь від Сахари – навіть ті, які приватно не довіряють Москві – ймовірно вважатимуть безкорисним зовнішнім військовим авантюризмом Києва, може розвіяти добру волю, так старанно культивовану протягом останніх двох років мирною українською дипломатією", – пише BBC.