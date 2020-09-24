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Українець Поляков вклав 150 млн доларів у приватну ракетну компанію, - Bloomberg

Макс Поляков увійшов у список лідерів космічного ринку.
Засновник Noosphere Ventures, український бізнесмен Макс Поляков вклав у ракетну компанію Firefly Aerospace понад 150 мільйонів доларів США та увійшов в ТОП-3 лідерів на космічному ринку.
Українець Поляков вклав 150 млн доларів у приватну ракетну компанію, - Bloomberg Фото: twitter.com/SpaceX

За словами журналіста Ешлі Венса, автора біографічної книги про Ілона Маска, український підприємець Макс Поляков викупив борги та розробки компанії Firefly Aerospace, та за час з 2017 до 2020 року вклав у розробку першої ракети понад $150 мільйонів доларів.

Така сума інвестицій поставила Полякова на третє місце в новітній космічній гонитві, одразу після Ілона Маска з його SpaceX та Джефа Безоса, засновника Blue Origin, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Bloomberg.

Компанія Firefly Aerospace вже уклала угоди з ВВС США, Пентагоном та NASA на запуск супутників та розробку посадкового місячного модуля для програми Артеміда. Перший запуск ракети Firefly Alpha відбудеться наприкінці осені 2020 року.

Як відмітили в Bloomberg, якщо ракета Alpha зможе злетіти до космосу, то вартість компанії Firefly Aerospace перевищить декілька мільярдів доларів США.

Нагадуємо, що виготовлена за участю України ракета Vega вивела на орбіту десятки супутників

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24 09 2020 16:06
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