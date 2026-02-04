Українська делегація прибула на перемовини в Абу-Дабі

Переговори пройдуть у тристоронньому форматі.

Українська делегація прибула в Обʼєднані Арабські Емірати, де на сьогодні та завтра заплановані тристоронні перемовини у форматі Україна-росія-США.

Про прибуття українців в Абу-Дабі "Суспільному" повідомило джерело, ознайомлене з перебігом перемовин.

На перемовинах в Абу-Дабі українську сторону представлятимуть голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, очільник офісу президента Кирило Буданов та секретар РНБО Рустем Умєров. Від США в ОАЕ будуть присутні спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять американського президента Джаред Кушнер. росію представлятимуть військові: начальник Головного управління Генштабу рф Ігарь Костюков та офіцер військової розвідки Алєксандр Зорін.

Як раніше повідомляло Politico, саме ці зустрічі можуть дати першу реальну відповідь на питання, чи готовий очільник кремля владімір путін до миру.