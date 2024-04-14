Українські льотчики-винищувачі хочуть бомбити війська рф: нові дрони Ram II розчищають шлях – Forbes

Безпілотники Ram II чекає появи російської ППО, а потім завдає удару.

Про це йдеться в статті бізнес-видання Forbes.

ЗСУ застосовують у прифронтовій зоні на відстані 20-35 км від лінії фронту нові безпілотники для того, щоб полювати за російськими системами ППО.

Протягом перших двох років широкомасштабної війни рф проти України українські сили не мали зброї, оптимізованої для ударів по цій зоні, натомість її мали російські сили - боєприпаси Lancet.

"російські "Ланцети" вразили сотні українських транспортних засобів, у тому числі десятки засобів протиповітряної оборони, допомогли відтіснити українських ППО від лінії фронту — і таким чином створити безпечну зону для дії російських військових літаків і гелікоптерів", - пише Forbes.

Разом з тим, нині українці теж вступають у гру.

Так, в лютому українська безпілотна промисловість почала серійне виробництво аналога Lancet – безпілотника Ram II.

Компанія-виробник дронів Deviro заявляє, що Ram II - це модернізована версія старішого українського безпілотника "Лелека-100".

Дрон Ram II досягає 45 кілометрів із 3-кілограмовою боєголовкою та має площу ураження близько метра.

Ram II функціонує так само, як і Lancet: він літає, сканує та завдає ударів лише з мінімальним впливом людини-оператора. І з моменту появи вздовж лінії фронту останніми тижнями RAM II почали завдавати шкоди російській ППО.

"Якщо їм вдасться вивести з ладу достатню кількість засобів протиповітряної оборони росії, вони зможуть зробити для українських ВПС те, що російські "Ланцети" зробили для ВПС рф: звільнити шлях винищувачам-бомбардувальникам, щоб вони рухалися до лінії фронту на великій висоті та скидали плануючі бомби з відстані 40 кілометрів", - пише видання.

Зазначається, що військово-повітряні сили України отримали від США плануючі бомби Joint Direct Attack Munition Extended Range, які щонайменше не поступаються російським КАБам. Також українські військово-повітряні сили щомісяця отримують 50 плануючих бомб французького виробництва "Хаммер" і модифікували свої винищувачі "МіГ" і "Сухой", щоб нести їх. Крім того, коли республіканці розблокують нову допомогу США, в Україну може прибути набагато більше JDAM-ER.

"І, можливо, на той час українські RAM II відкинуть російську протиповітряну оборону та зроблять безпечнішими для українських літаків планерне бомбардування росіян майже так само невпинно, як російські бомбардування українців", - пише видання.